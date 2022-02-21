Арбитраж в Гааге начинает слушание о компенсации "Нафтогазу" в $10 млрд за активы в Крыму

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Арбитражный трибунал в Гааге начинает слушание по определению размера компенсации "Нафтогазу Украины" "за упущенную возможность использовать активы в Крыму". Киев требует $10 млрд, сообщил в понедельник глава украинской компании Юрий Витренко.

"Сегодня важный день для "Нафтогаза". Арбитражный трибунал в Гааге наконец-то начинает слушание по определению размера компенсации "Нафтогазу" за упущенную возможность использовать активы в Крыму", - написал он в Facebook.

Витренко уточнил, что речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и других объектах, которыми компания не может пользоваться, по его словам, из-за действий России. "Нафтогаз" в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба более чем в $10 млрд, включая проценты", - заявил он.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что работа над обоснованием суммы была начата Украиной еще в 2015 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. По его словам, оценку ущерба в суде представляют международные эксперты. "Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года, поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов - как юридических, так и экономических по каждому активу", - рассчитывает он. Глава компании утверждает, что на первом этапе РФ отказалась от участия в процессе, однако затем изменила это решение "после вынесения арбитражного решения в пользу "Нафтогаза", которым Россия была признана виновной" за экспроприацию активов.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входят производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза". В дальнейшем иск обновлялся.