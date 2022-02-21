"Ленфильм" погасил долги перед Фондом кино в размере 51 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" погасила задолженность перед Фондом кино. Об этом сообщила в понедельник ее пресс-служба.

"Киностудия "Ленфильм" закрыла долги перед Фондом кино в размере 51 млн рублей. Деньги были выделены на поддержку съемок двух фильмов киностудии - "Контрибуция" (2015) режиссера Сергея Снежкина и "Три дня до весны" (2017) режиссера Александра Касаткина", - говорится в сообщении.

Сборы от проката картин не позволили студии вернуть эти средства своевременно.

Как уточнили ТАСС на киностудии, долги перед фондом удалось погасить за счет средств от продажи непрофильного актива - земельного участка на улице Тамбасова.

В конце 2021 года председатель совета директоров петербургской киностудии Федор Бондарчук объявил о том, что все поручения президента России Владимира Путина, касающиеся предотвращения банкротства "Ленфильма" и дальнейшей нормализации его экономического состояния, выполнены. Как сообщал гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков, киностудия планирует выйти на безубыточность в 2022 году.

О фильмах

"Контрибуция" - исторический детектив. Действие происходит в 1918 году в Перми во время Гражданской войны. Главные роли исполняют Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Илья Носков, Евгений Дятлов, Константин Воробьев и другие. 21 февраля "Ленфильм" открыл доступ к "Контрибуции" на своем Youtube-канале - картину можно будет посмотреть на этом ресурсе в течение трех дней.

"Три дня до весны" - детектив, действие которого разворачивается зимой 1942 года - в самые тяжелые дни блокадного Ленинграда. Во время вражеских бомбардировок была разрушена лаборатория со штаммами смертельно опасных вирусов. У молодого врача Ольги Марицкой и офицера НКВД Андреева есть всего 48 часов, чтобы выйти на след опасного преступника, причастного к распространению смертельного вируса, и предотвратить катастрофу. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин и Юрий Ицков.