DiDi прекратит работу в России и Казахстане

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Агрегатор такси DiDi прекращает работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 года, сообщила ТАСС PR-директор DiDi в России и СНГ Ирина Гущина.

"Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года. Мы всегда видели свою цель в том, чтобы делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своем классе возможности заработка для водителей и партнеров", - сообщила Гущина.

Агрегатор уже разослал письмо с уведомлением об уходе с рынка и словами признательности водителям - партнерам и пассажирам, уточнила Гущина.

"К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане", - отметила представитель компании.

DiDi продолжит фокусироваться на развитии присутствия и инвестициях в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Китайский агрегатор такси DiDi объявил о выходе на российский рынок такси в конце июля 2020 года. Сначала сервис запустился в Казани, к 2022 году компания присутствовала в 37 городах России, в том числе в Перми, Казани, Ижевске, Уфе, Тюмени и других, в планах было запустить агрегатор в Москве и в Санкт-Петербурге.