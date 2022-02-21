Суд решил взыскать с бывшего вице-премьера Крыма 1 млрд рублей за организацию блэкаута

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованными и подлежащими удовлетворению требования "Крымэнерго" к бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову по иску на сумму более 1 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

"Признать требование ГУП РК "Крымэнерго" в размере 1 096 098 160 рублей 99 копеек обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника. Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа", - говорится в тексте документа.

Ислямов в 2014 году выехал на Украину и создал в Херсонской области незаконное вооруженное формирование - крымско-татарский добровольческий батальон им. Н.Челебиджихана. Батальон создали с целью блокады Крыма со стороны Украины, а также для вооруженной борьбы за возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

Ислямова в Крыму считают одним из организаторов подрыва ЛЭП на территории Украины, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточенным. На полуострове расследовалось уголовное дело по статье "Диверсия". Верховный суд Крыма 10 декабря приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы. Приговор вынесли в отсутствие подсудимого, поскольку Ислямов находится в розыске.

Ущерб предприятиям Крыма от прекращения поставок электроэнергии с территории Украины превысил 1,1 млрд рублей, сообщали в январе 2016 года в прокуратуре республики. Такие данные в ведомство предоставило государственное предприятие "Крымэнерго", которому сведения об убытках направляли учреждения и организации полуострова. Ранее сообщалось, что "Крымэнерго" предъявило Ислямову иск на 1 млрд рублей.