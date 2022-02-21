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Чистая прибыль российских банков в январе выросла в 1,5 раза

Она составила 164 млрд руб.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль российского банковского сектора в январе выросла в 1,5 раза по сравнению с декабрем 2021 года и составила 164 млрд руб., следует из материалов ЦБ.

"Чистая прибыль сектора в январе составила 164 млрд руб. (доходность на капитал - 16,5% в годовом выражении), что на 47% выше, чем в декабре (111 млрд руб.), в том числе из за урегулирования проблемной задолженности отдельных заемщиков. При этом январская прибыль все же ниже среднемесячного результата 2021 года, в том числе <...> из за отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 50 млрд руб", - отмечает ЦБ.

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