Инвестиции резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" к 2032 году превысят 112 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" утвердил Перспективный план развития (ППР) ОЭЗ до 2031 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ в понедельник.

"Согласно утвержденному ППР, к концу 2031 года будут достигнуты следующие основные показатели эффективности функционирования ОЭЗ: объем инвестиций, осуществленных резидентами, превысит объем инвестиций государства в строительство инфраструктуры и составит 112,1 млрд рублей, объем отчислений резидентами в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды достигнет показателя в 93,44 млрд рублей, объем выручки от производства продукции составит 577,44 млрд рублей, на территории ОЭЗ будет создано 8 898 рабочих мест", - говорится в сообщении.

На начало 2022 года общий объем заявленных всеми резидентами ОЭЗ инвестиций составляет 113,2 млрд рублей, из которых 73,66 млрд рублей уже осуществлены. Резидентами ОЭЗ с 2006 года создано 5 622 рабочих места, общий объем полученной ими выручки - 240,69 млрд рублей.

ОЭЗ "Санкт-Петербург" - инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции. Сейчас на двух площадках ОЭЗ - "Нойдорф" и "Новорловская" - зарегистрированы 64 компании.