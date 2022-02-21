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Zoom создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона "о приземлении"

Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американский сервис видеоконференций Zoom зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", - говорится на сайте.

В соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

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