"Перекресток впрок" могут присоединить к бизнесу e-commerce "Сбера"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сервис "Перекресток впрок" может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции "Сбера", следует из пресс-релиза "Сбера".

"Сбер" и X5 обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов. Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, в то время как сервис большой закупки с широким ассортиментом "Перекресток впрок" может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции "Сбера" и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса "СберМегаМаркет", - говорится в сообщении "Сбера".

Отмечается, что стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно.

Ранее "Сбер" объявил о создании холдинга электронной коммерции, который объединит инвестиции группы в "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистику", "Сбер аптеку", "СММ Ретейл", а также доли "Сбера" в совместном предприятии с VK. Холдинг возглавит Лев Хасис - он покинет правление Сбербанка по собственному желанию с 1 июня 2022 года. Решение по бренду создаваемого холдинга также будет принято до 1 июня.