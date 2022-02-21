Конституционный суд дал разъяснения об ответственности за недобросовестную конкуренцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Победитель конкурса на заключение государственного контракта не может быть привлечен к ответственности за недобросовестную конкуренцию из-за отсутствия лицензии на выполнение работ в том или ином регионе страны. Такую трактовку законодательства о конкуренции изложил в своем постановлении Конституционный суд России (КС РФ) в понедельник.

"Участие хозяйствующего субъекта в электронном аукционе и исполнение заключенного по его результатам контракта в отсутствие у него надлежаще оформленной лицензии <…> не может быть признано недобросовестной конкуренцией <…> на одном лишь том основании, что у него отсутствует такое разрешение, если данное несоответствие положениям законодательства, требующим наличия разрешения, могло быть установлено комиссией по осуществлению закупок в рамках исполнения ею своих обязанностей при обычной внимательности и осмотрительности, а хозяйствующий субъект не совершил каких-либо действий (бездействия), направленных на сокрытие этого несоответствия. <...> Выявленный конституционно-правовой смысл указанных законоположений является общеобязательным", - говорится в постановлении.

Жалоба "Медэксперта"

Поводом для проверки ряда положений ФЗ "О защите конкуренции" стала жалоба компании "Медэксперт", зарегистрированной в Кировской области и имеющей там лицензию на осуществление медицинской деятельности. В 2018 году "Медэксперт" выиграл конкурс на заключение госконтракта на проведение медицинского осмотра работников Марийского государственного университета в Республике Марий Эл. По результатам конкурса контракт был заключен, его стоимость составила 1,4 млн рублей, после чего медицинская компания приступила к исполнению обязательств.

Однако после этого органы прокуратуры и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения направили обращение в УФАС по Республике Марий Эл, в котором излагались сведения о том, что у ООО "Медэксперт" не было лицензии для осуществления медицинской деятельности на территории этого субъекта РФ. УФАС сочло отсутствие лицензии недобросовестной конкуренцией и обязало "Медэксперт" в качестве наказания вернуть в бюджет 1,1 млн рублей за уже оказанные услуги.

Решение местного УФАС было обжаловано в судебных инстанциях, которые отклонили доводы ООО "Медэксперт" в том, что наличие лицензии в одном субъекте РФ и отсутствие таковой в другой не является недобросовестной конкуренцией. Кроме того, в 2018 году к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ были привлечены члены комиссии Марийского государственного университета, которые организовывали аукцион, однако позже суд прекратил это дело из-за малозначительности правонарушения.

Исчерпав все инструменты защиты, представители ООО "Медэксперт" обратились с жалобой в Конституционный суд РФ с требованием проверить на соответствие основному закону ст. 14.8 и ч. 3 ст. 51 ФЗ "О защите конкуренции".

Решение Конституционного суда

В своем постановлении судьи КС признали оспариваемые положения ФЗ "О защите конкуренции" соответствующими Конституции РФ. Однако позиция УФАС по Республике Марий Эл и судов, принимавших решение по делу ООО "Медэксперт", была сочтена Конституционным судом РФ противоречащей смыслу, который заложен в данный федеральный закон.

КС отметил, что "недобросовестная конкуренция" подразумевает действия, которые намеренно направлены на ущемление прав и законных интересов других хозяйствующих субъектов. При этом должна быть установлена причинно-следственная связь между действиями предприятия и реальным снижением уровня конкуренции. Неполучение разрешительной документации не может рассматриваться как форма недобросовестной конкуренции.

В итоге нельзя считать недобросовестной конкуренцией и участие хозяйствующего субъекта в электронном аукционе без надлежаще оформленной лицензии, поскольку наличие такого документа, а также корректность и полноту изложенных в нем сведений должна выявлять - в рамках исполнения своих обычных обязанностей - комиссия по осуществлению закупок, формируемая заказчиком услуг. Иное истолкование закона противоречило бы Конституции РФ.

В соответствии с изложенной в постановлении трактовкой ФЗ "О защите конкуренции" решения по делу ООО "Медэксперт" должны быть направлены на пересмотр в установленном законом порядке, говорится в заключении Конституционного суда РФ.