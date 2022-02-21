Межведомственная комиссия признала победителями обе заявки на СПИК 2.0 по электромобилям

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия признала ООО "Моторинвест" и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 по электромобилям, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Состоялось заседание межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контактам (СПИК), на котором с учетом результатов комплексной экспертизы заявки ООО "Моторинвест" и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" признаны победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей", - говорится в сообщении.