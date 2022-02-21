Мантуров сообщил, что первый серийный электромобиль появится в 2022 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Первый серийный электромобиль появится в РФ в этом году, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года", - приводит пресс-служба Минпромторга слова министра.

Согласно концепции развития электротранспорта, общий объем производства электротранспортных средств в России до 2030 года накопленным итогом превысит 730 тыс. единиц, причем к окончанию этого периода годовой объем достигнет 10-процентной доли (217 тыс. единиц) от общего объема производства транспортных средств в России.