ЕЭК: общий энергорынок в ЕАЭС повысит уровень надежности электроснабжения в странах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Формирование общего электроэнергетического рынка в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) поможет как производителя электроэнергии, так и покупателям, одни смогут расширить рынки сбыта, а другие - выбрать наиболее приемлемого поставщика. Об этом заявил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вадим Закревский в ответ на запрос ТАСС.

"В целом создание общего электроэнергетического рынка приведет к повышению эффективности использования существующих генерирующих мощностей и уровня надежности электроснабжения, оптимизации инвестиций в электроэнергетику и формированию коллективной энергетической безопасности", - отметил он.

Если говорить о частных преимуществах, "для производителей электроэнергии это будет означать расширение рынков сбыта, а оптовые покупатели электроэнергии получат возможность выбирать поставщиков с лучшими договорными условиями", продолжил Закревский. "Причем и те, и другие смогут определить для себя удобные способы торговли: по свободным двусторонним договорам или на централизованных торгах с использованием биржевых механизмов, - пояснил он. - Расширение конкуренции, прозрачное рыночное ценообразование, доступность межгосударственной передачи электроэнергии - все это будет способствовать стабилизации цен на электроэнергию для конечных потребителей".

На пути к общему рынку

Для того чтобы протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части формирования общего электроэнергетического рынка (ОЭР) вступил в силу, его должны ратифицировать все страны - участницы ЕАЭС. По словам Закревского, полностью внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола, завершили Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

17 февраля документ прошел ратификацию в Сенате (верхняя палата парламента) Казахстана. По данным ЕЭК, Казахстан оставался последней страной, которая еще не подписала протокол. Теперь документ еще должен подписать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и направить письменное уведомление в ЕЭК.

Только после этого документ вступит в силу. Однако, как отметили в Евразийской экономической комиссии, вступление в силу еще не означает начало функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. "Для того чтобы рынок заработал, должны быть приняты его правила функционирования (четыре документа). Протокол наделяет полномочиями Евразийский межправительственный совет на утверждение этих правил", - уточнил он.

Что необходимо для запуска

Протокол об изменениях в Договор о формировании общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС определяет основы его функционирования, в том числе какие и кем должны быть приняты документы для запуска рынка, кто может в нем участвовать (покупать и продавать), кто управляет и обеспечивает работу, способы торговли, требования к обеспечению транзита электроэнергии и информационному обмену. Особое внимание уделено развитию рыночных механизмов торговли, обеспечивающих недискриминационные условия и транспарентные цены.

"С началом функционирования ОЭР ЕАЭС оптовым продавцам и покупателям электроэнергии будет дана возможность заключать договоры непосредственно с покупателями и продавцами из других стран-партнеров по евразийской интеграции", - пояснил представитель ЕЭК.

Для запуска общего электроэнергетического рынка ЕАЭС также должны быть подготовлены правила его функционирования, которые будут регламентировать трансграничную торговлю электроэнергией, доступ к услугам по ее транзиту по территориям государств-членов, определение и распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи, а также информационный обмен на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Кроме того должны быть приняты регламенты рынка.

Ожидается, что рынок начнет функционировать не позднее 1 января 2025 года.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус наблюдателей в ЕАЭС.