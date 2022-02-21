Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 14 копеек на фоне обострения в Донбассе

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украинская гривна на фоне обострения военного конфликта в Донбассе подешевела по отношению к доллару еще на 14 копеек. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), опубликованные в понедельник.

"Национальный банк Украины на 22 февраля установил официальный курс на уровне 28,48 гривны за доллар", - отмечается на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд. Официальный курс доллара на пятницу, 18 февраля, был установлен Нацбанком на уровне 28,3 гривен за доллар, что на 21 копейку превышало показатели четверга.

Как отмечает профильное издание "Минфин", в понедельник (в выходной в США), когда обычно активность на украинском межбанковском рынке снижается из-за работы по доллару на ТОМ, когда расчеты произойдут на следующий рабочий день, на межбанке не было спокойно. Еще до обеда статистика торгов превысила 100 млн долларов, что много по местным стандартам для таких условий работы рынка. Межбанк стартовал с уровня 28,40-28,42 гривны за доллар, что было изначально на 1,5 копейки ниже пятничного закрытия, но уже к концу сессии курс доллара вырос до 28,595-28,615 гривны за доллар.

Как отмечают эксперты, валюта быстро начала дорожать за счет фактора военной напряженности. Курс доллара на межбанке за день вырос на 19,5 копейки. При этом Нацбанк почти всю активную сессию был вынужден присутствовать на валютном рынке с продажей доллара в формате запроса лучшего курса.