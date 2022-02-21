"Лаборатория Касперского" увеличила долю в капитале "МойОфис"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" увеличила долю в капитале "Новых облачных технологий" (НОТ), разработчика российского софта для работы с документами "МойОфис", с 47% до 61,05% благодаря выкупу долей у частных акционеров компании. Об этом сообщила пресс-служба "МойОфис".

"Лаборатория Касперского" увеличивает долю в капитале" МойОфис до 61,05%" в результате выкупа долей у частных акционеров компании. Сумма сделки не разглашается", - говорится в релизе.

"Лаборатория Касперского" выкупила по 5% капитала у бывшего топ-менеджера "Михайлов и партнеры" и РЖД Виталия Кривенко, а также у экс-менеджера фонда Altera Capital Александра Давидана, 10,55% - у председателя совета директоров "МойОфис" Андрея Чеглакова и у нескольких физлиц.

После сделки доля Чеглакова снизилась до 20%, доля гендиректора НОТ Дмитрия Комиссарова выросла до 5%, следует из данных СПАРК. Сделка не отразится на операционной деятельности "МойОфис", заявил Андрей Чеглаков, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский отметил, что компания видит большой потенциал в синергии разработок "МойОфис" и кибериммунного подхода, лежащего в основе операционной системы KasperskyOS".

Генеральный директор "ТМТ-Консалтинг" Константин Анкилов считает, что с учетом тренда на переход на российский софт, направление, в котором работает "МойОфис", может вырасти более чем в два раза в ближайшие четыре года.

"Сам "МойОфис" удвоил свою выручку за последний год. С учетом этого стоимость компании при сделке могла быть оценена в более 10 млрд рублей", - сообщил Анкилов ТАСС.