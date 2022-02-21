ВТО сообщила о замедлении темпов роста торговли товарами в мире

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Темпы роста мировой торговли товарами замедлились по сравнению с 2021 годом, что обусловлено, в частности, нарушением цепочек поставок и ограничениями, связанными с распространением омикрон-штамма коронавируса. Согласно опубликованным Всемирной торговой организацией (ВТО) в понедельник в Женеве данным, индекс торговли товарами составляет сейчас 98,7 пункта по 100-балльной шкале, тогда как в ноябре прошлого года он достигал 99,5 пункта.

Как отметили в ВТО, "сбои в цепочках поставок ослабили силу подъема глобальной торговли товарами, но это может быть началом перемен, так как давление на цепочки поставок демонстрирует определенные признаки ослабления". Индикатор ВТО "Барометр торговли товарами", отражающий тенденции в глобальной коммерции, "составляет сейчас 98,7 пункта, что ниже базового уровня в 100 пунктов". В ноябре индикатор равнялся 99,5 пункта.

Таким образом, нынешний показатель свидетельствует о "потере импульса в торговле в начале 2022 года после сильного подъема в прошлом году". Причину такой ситуации эксперты видят, помимо сбоев в цепочках поставок, в установленных некоторыми странами "ограничениях в сфере здравоохранения, направленных на борьбу с вызванной "омикроном" волной COVID-19".

Из компонентов "Барометра" особенно низкие уровни характерны сейчас для торговли автомобилями (92 пункта) и морских контейнерных перевозок (97,2). Большинство других компонентов близки к 100 пунктам, что "указывает на тенденцию к росту".

"Барометр торговли товарами", пояснили в ВТО, отражает "в реальном времени траекторию торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два-три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Если "Барометр" равен 100 пунктам, то это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза об ускорении роста торговли, а ниже - на ослабление темпов.