Индекс Франкфуртской биржи DAX упал до самого низкого значения за последние 11 месяцев

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, упал в понедельник до самого низкого значения - 14 640,80 пункта - за последние 11 месяцев из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

По состоянию на 16:20 по местному времени (18:20 мск) DAX снизился более чем на 2% и составил 14 640,80 пункта. В начале торгов некоторое время наблюдалась положительная динамика, однако к концу дня после сообщений об обострении ситуации на востоке Украины индекс резко пошел вниз.