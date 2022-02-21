Фьючерсы по биржевым индексам США снижаются

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Фьючерсы по ключевым американским биржевым индексам продолжают заметно снижаться на фоне новостей об обострении вокруг Украины, котировки электронной биржи Nasdaq упали более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

В понедельник в США федеральный выходной, поэтому биржи не работают, однако торги фьючерсами продолжаются. К 13:20 по местному времени (21:20 мск) Dow Jones снизился на 0,91%, S&P 500 - на 1,94%, Nasdaq - на 3,03%.

"Новостной поток из региона <...> постоянно колеблется между плохими и хорошими новостями, что затрудняет оценку и торги на рынке в настоящее время", - приводит издание Business Insider слова аналитика компании Daily FX Николаса Коули.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.