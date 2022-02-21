Путин: объем российской помощи Украине в 1991-2013 годах составил около $250 млрд

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Общая выгода для украинского бюджета от различной российской помощи в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, порядка $250 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник в телеобращении к гражданам.

Он отметил, что от Украины с момента провозглашения независимости стали поступать многочисленные запросы о материальной поддержке.

"И наша страна оказывала такую поддержку - с уважением к достоинству и суверенитету Украины. По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода украинского бюджета на период с 1991 по 2013 годы составила порядка $250 млрд", - констатировал Путин.

Он отметил, что иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, ярким проявлением которого стали перманентный шантаж в вопросах энергетического транзита и воровство газа.

"Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношении России иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что в 2011 году двусторонний торговый оборот Росси и Украины превысил $50 млрд. При этом объем торговли Украины со всеми странами Евросоюза в 2019 году уступал этому показателю.

Путин отметил, что Украина сегодня оказалась загнана под внешнее управление, которое осуществляется по указке с Запада, через зарубежных советников, НКО и другие институты.

"Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала, - это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи? На деле все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны. А саму Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развертную на Украине", - заявил Путин.

По его словам, "приданое" от Российской империи и СССР в современной Украине "промотали и растащили по карманам".

Он добавил, что газотранспортная система Украины обветшала настолько, что ее эксплуатация связана с большими рисками. "Что касается газотранспортной системы, которую создавал весь Советский Союз, то она обветшала настолько, что ее эксплуатация связана с большими рисками и экологическими издержками", - отметил Путин.

По словам президента РФ, такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, электронная промышленность, судо- и авиастроение сегодня либо "лежат на боку", либо уничтожены вовсе. При этом когда-то ими гордилась не только Украина, но и весь Советский Союз.

"В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве, где первые верфи были заложены еще при Екатерине II. Знаменитый концерн "Антонов" с 2016 года не выпустил ни одного серийного самолета, а завод "Южмаш", специализировавшийся на производстве ракетно-космической техники, оказался на грани банкротства, как и Кременчугский сталелитейный завод. Этот печальный список можно продолжать", - сказал Путин.

Он добавил, что сегодня на Украине утрачены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые, благодаря в том числе тесной кооперации с РФ, давали людям стабильный доход, приносили налоги в казну.