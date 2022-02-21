Рубль замедлил снижение к доллару и евро после поручения Путина признать ЛНР и ДНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже значительно замедлил снижение к доллару и евро во время подписания документов о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР и ДНР. По данным на 22:40 мск в понедельник, курс доллара находится на уровне 78,99 рублей (+2,19%), курс евро ускорил рост до 89,73 рублей (+2,49%).

По данным на 22:53 мск, доллар рос до 79,2 рублей (+2,46%), евро - до 89,71 рублей (+2,47%).

Ранее рубль снижался к доллару и евро более чем на 3%.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE к 23:01 мск растет на 3,11% - до $96,45 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,84% и торгуется на уровне $90,03 за баррель.