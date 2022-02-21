Эксперты оценили перспективы рубля и рынка акций РФ в позитивном и негативном сценариях

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Дальнейшая динамика на российском рынке акций будет зависеть от развития геополитической ситуации, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, при позитивном развитии событий индекс Мосбиржи может вернуться к 3 700 пунктам, индекс РТС - к 1 650 пунктам; пессимистичный сценарий не исключает обвала рынка на уровни марта 2020 года - к 900 пунктам по индексу РТС. На этой и прошлой неделе динамика российского рынка акций, котировок рублевых гособлигаций и курса рубля была под сильным влиянием геополитического фактора. "Надежды на перемирие и переговоры сменяют новости о боевых столкновениях в Донецкой и Луганской областях. Евросоюз разрабатывает пакет жестких антироссийских санкций в координации с США, Великобританией и Канадой, продолжает согласовывать планы с Южной Кореей, Японией и Швейцарией. ЕС может принять решение по новым санкциям против России в течение нескольких дней", - пояснил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

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Если данные риски станут реальностью, цена для РФ может быть очень высокой, добавил эксперт. На этом фоне индекс Московской биржи в понедельник обрушился почти на 11%, РТС - потерял более 13%. Курс доллара подскочил до 79,6 руб., евро - до отметки 90 руб. Однако исключать наступление позитивного сценария в этом геополитическом катаклизме тоже не стоит - в любой момент стороны могут сесть за стол переговоров, добавил Потавин. В "БКС Мир инвестиций" полагают, что если Россия и Запад выйдут на путь налаживания двухсторонних отношений и решения критических противоречий, а инфляция в крупных экономиках, прежде всего - в США, проявит признаки замедления, что позволит ключевым центробанкам не ускорять ужесточение монетарной политики, индекс Мосбиржи может вернуться к 3 500 - 3 700 пунктам, РТС - к 1 550 - 1 650 пунктам, считает эксперт компании по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Рубль в таком случае может укрепиться до 70-74 руб. за доллар, добавил он. При этом эксперт подчеркнул, что в ближайший месяц этот сценарий, особенно его геополитическая часть, пока что выглядит маловероятным. В банке "Русский стандарт" полагают, что в качестве позитивного сценария можно рассматривать деэскалацию до конца февраля, что вернет спрос на российские активы, поскольку фундаментально они недооценены и перепроданы на фоне роста политических рисков. В данном случае рубль может укрепиться до уровня 72-75 руб. за доллар, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко. Если рынки охватит пессимизм "Если геополитическая ситуация будет развиваться в том же русле, что в последние несколько дней, прогнозировать уровни падения наших индексов и рубля нет смысла", - считает Дмитрий Бабин. "К тому же существует угроза обвала других рынков, поскольку инфляционные тенденции не ослабевают, что подталкивает мировые ЦБ к более быстрому ужесточению монетарной политики, а это способно вызвать замедление экономического роста или даже рецессию и новый кризис", - добавил он.