Байден подпишет указ о санкциях, запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, который установит запрет для американцев на инвестиции, финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность на их территории. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден скоро подпишет исполнительный указ, который будет запрещать новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из, а также внутри так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины. Этот исполнительный указ также предоставит полномочия для введения санкций против любых лиц, которые, как будет установлено, ведут деятельность в этих районах Украины", - отмечается в документе.

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в ДНР и ЛНР.