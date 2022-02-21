{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Байден подпишет указ о санкциях, запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР

Указ также позволит объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в республиках, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, который установит запрет для американцев на инвестиции, финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность на их территории. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден скоро подпишет исполнительный указ, который будет запрещать новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из, а также внутри так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины. Этот исполнительный указ также предоставит полномочия для введения санкций против любых лиц, которые, как будет установлено, ведут деятельность в этих районах Украины", - отмечается в документе.

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в ДНР и ЛНР.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Совфед обсудит закон об индексации военных пенсий на 8,6% и поправки в закон "Об оружии"
По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, индексация "станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества"
Читать полностью