Доходы ФОМС выросли на 9,9% в 2021 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2021 году составили около 2,6 трлн рублей и выросли по сравнению с 2020 годом на 9,9%. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года.

"Доходная часть бюджета ФОМС за 2021 год исполнена в общей сумме 2 631 385,4 млн рублей, что превышает прогнозируемый годовой объем <…> на 97 586,9 млн рублей, или на 3,9%; и на 238 692,4 млн рублей, или на 9,9%, больше показателя 2020 года (2 392 693 млн рублей)", - говорится в документе.

Отмечается, что основную часть доходов (88,1%) в 2021 году составили страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

В свою очередь расходы ФОМС в 2021 году были исполнены на 100,9% (2 569 533,8 млн рублей), что на 1,2% превысило уровень исполнения по расходам за 2020 год (99,7%).