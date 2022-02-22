Марокко и Израиль договорились о создании квалифицированных промышленных зон в королевстве

РАБАТ, 22 февраля. /ТАСС/. Марокко и Израиль договорились об активизации экономического сотрудничества, в частности, путем создания квалифицированных промышленных зон на территории североафриканского королевства. Об этом, как передает информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП), говорится в документе, который подписали в Рабате в понедельник марокканский министр промышленности и торговли Рияд Меззур и израильский министр экономики и промышленности Израиля Орна Барбивай.

Согласно договоренностям, создание и функционирование этих промышленных зон "позволят воплотить в жизнь трехстороннее сотрудничество Марокко, Израиля и США в области торговли и инвестиций и облегчить прямой доступ товаров, произведенных в этих зонах, на американский рынок".

Подписанное сторонами двустороннее соглашение об экономическом сотрудничестве предусматривает также участие марокканских и израильских операторов в торговых ярмарках и экономических конгрессах, которые будут проводиться в обеих странах, обмен опытом и организацию рекламных мероприятий и деловых визитов.

Кроме того, документ направлен на установление двустороннего сотрудничества по вопросам стандартизации и регулирования между субъектами частного сектора двух стран (организациями работодателей, торговыми палатами и т.д.), а также в области исследований и разработок (НИОКР), инноваций, малого и среднего бизнеса.

Меззур и Барбивай в ходе переговоров указали на секторы, обладающие высоким инвестиционным потенциалом и перспективами с точки зрения интересов бизнесменов Марокко и Израиля. Среди них - Индустрия 4.0 (новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта), агропродовольственный сектор, автомобильная и авиационная промышленность, текстильная промышленность, водные технологии, возобновляемые источники энергии, аутсорсинг услуг, медицинское оборудование и фармацевтическая промышленность.

Для создания механизмов, способствующих развитию двустороннего партнерства, отвечающего потребностям и ожиданиям двух стран, министры приняли решение провести первое заседание Совместного комитета, предусмотренное соглашением об экономическом и торговом сотрудничестве, и организовать Форум бизнесменов из Марокко и Израиля.

Способствовать развитию отношений

Барбивай находится в королевстве с трехдневным рабочим визитом. Как ожидается, израильский министр также посетит Касабланку (крупнейший город, финансовая и деловая столица королевства) и Марракеш (главный туристический и культурный центр Марокко). По мнению наблюдателей, визит израильского министра призван способствовать дальнейшему развитию и расширению отношений между Израилем и Марокко.

Страны нормализовали отношения в декабре 2020 года. Тогда они решили "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".

С тех пор североафриканское королевство посетил ряд официальных лиц из Израиля, включая главу МИД Яира Лапида (в августе 2021 года) и министра обороны Бени Ганца (в ноябре 2021 года). Во время визита Лапида в Рабате было открыто бюро по связям (дипломатическое представительство) Израиля в Марокко.