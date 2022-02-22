Доход от выхода ВТБ из "Магнита" составил 27,8 млрд рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Доход ВТБ от продажи 17,28% акций сети розничных магазинов "Магнит" составил 27,8 млрд рублей. При этом сумма сделки составила 100,4 млрд рублей, следует из отчета группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"В ноябре 2021 года группа завершила продажу 17,28% акций ПАО "Магнит" за 100,4 млрд рублей, в результате которой группа признала доход от выбытия ассоциированной компании в размере 27,8 млрд рублей, относящийся к сегменту КИБ [корпоративно-инвестиционный бизнес]", - говорится в отчете.

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял журналистам, что чистый эффект от продажи акций "Магнита" составил 26,8 млрд рублей. По словам банкира, значимая часть ноябрьской прибыли ВТБ была сформирована в виде результатов этой сделки.

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора "Магнита". В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.

В ноябре 2021 года группа ВТБ объявила о продаже приблизительно 17,28% обыкновенных акций "Магнита". Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Цена одной акции составила 5,7 тыс. рублей. Тогда же сообщалось, что оставшиеся приблизительно 12,4% акций ретейлера будут проданы Marathon Group по той же цене.