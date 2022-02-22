Россия будет принимать эффективные меры для поддержания банковских систем ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем Донецкой и Луганской народных республик, исходя из того, что платежным средством на их территории является российский рубль. Об этом говорится в договорах ДНР и ЛНР с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, внесенных во вторник на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, согласно документам, стороны соглашений обязуются "обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций", а также всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей между гражданами сторон.

Договоры с ЛНР и ДНР одновременно предусматривают дальнейшее принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем. "Договаривающиеся стороны стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции и в этих целях будут развивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций", - говорится в одной из статей договора России с ДНР. Аналогичная статья содержится в договоре с Луганской народной республикой. Документами предусматривается, что стороны также заключат соглашения о развитии торгово-экономического, научно-технического и других направлений сотрудничества.

Президент РФ 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.