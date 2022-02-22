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СМИ: Япония в рамках санкций планирует ограничить экспорт в РФ передовых технологий

По данным газеты "Иомиури", власти страны также рассматривают возможность введения ограничений в финансовом секторе

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к согласованию экономических санкций в отношении России, которые будут приняты в случае ее военного вторжения на Украину. Об этом во вторник сообщила газета "Иомиури".

Отмечается, что планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой. Подчеркивается, что власти страны также рассматривают возможность введения санкций против РФ в финансовом секторе.

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