Исследование: средняя стоимость популярных моделей Lada выросла более чем на 3% в январе

МОСКВА, 22 ФЕВРАЛЯ. /ТАСС/. Средняя стоимость наиболее популярных моделей Lada в январе увеличилась более чем на 3% по сравнению с декабрем 2021 года, следует из исследования маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей), копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По словам экспертов, в среднем рост цен на топ-25 наиболее продаваемых моделей в России в январе относительно декабря 2021 года составил 2,17%

Так, Lada Vesta выросла в цене на 3,73% (+40,2 тыс. рублей), до 1,117 млн руб., Lada Granta - на 3,25% (+23,5 тыс. рублей), до 746 тыс. руб., а Lada X-Ray - на 3,23% (+32 тыс. руб.), до 1,024 млн руб. Данные модели Lada заняли третье, четвертое и пятое места в топ-25 автомобилей по изменению цен в январе относительно декабря прошлого года.

Лидерами роста цен в январе стали корейские автомобили Hyundai Solaris (+4,68%, до 1,119 млн руб.) и Hyundai Creta (+3,92%, до 1,588 млн руб.). За первый месяц года стоимость Solaris поднялась на 50 тыс. руб., а Creta стала дороже на 60 тыс. руб.

В десятку автомобилей, цены на которые выросли в январе, также вошли автомобили Haval Jolion (+3,08%, до 1,674 млн руб.), Renault Duster (+3%, до 1,395 млн руб.), Volkswagen Tiguan (+2,94%, до 2,716 млн руб.), Kia Rio (+2,63, до 1,172 млн руб.) и Skoda Rapid (+2,58%, до 1,231 млн руб.).

Динамика средних цен за январь 2022 года по сравнению с январем 2021 года

Первое место в рейтинге заняла модель Lada Largus, которая в январе выросла в цене на 25,83%, или на 200 тыс. руб., относительно аналогичного показателя прошлого года, до 977 тыс. руб. На втором месте - немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, ценник которого за год вырос на 22,9%, или на 507 тыс. рублей, до 2,716 млн руб. Третье и четвертое место у Hyundai Creta и Renault Duster, которые за год стали дороже на 294 тыс. руб. и 255 тыс. руб. соответственно (+22,67% и +22,37%).

Пятое, шестое и седьмое места занимают модели Lada - Granta, Vesta и Niva, цены на которые увеличились на 124 тыс. руб., 180 тыс. руб. и 154 тыс. руб. соответственно (плюс 19,8%, 19,1% и 18,7%).

В десятку также вошли Kia Rio (+17,55%, до 1,172 млн руб.), Nissan Qashqai (+17,38%, до 2,058 млн руб.) и Hyndai Solaris (+17,29%, до 1,119 млн руб.).

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы тенденция роста цен на автомобили в России сохранится. "В том числе это связано с усилением колебания курса российской национальной валюты на фоне острой геополитической ситуации. Сильное давление на цены также продолжает оказывать дефицит автомобилей на рынке, который, по оптимистичным прогнозам, начнет спадать к концу лета текущего года, а скорее всего, продлится до 2023 года", - отмечается в исследовании.