Биржи в Южной Корее открылись падением котировок

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы южнокорейской фондовой биржи упали на 1,53% с открытием торгов во вторник на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как сообщает агентство Рёнхап, основной индекс KOSPI по состоянию на 09:15 (03:15 мск) сократился на 42,05 пункта (1,53%), до 2 701,75 пункта.

Стоимость акций крупнейшего производителя электроники Samsung Electronics снизилась на 1,89%, второго по объемам производителя компьютерных чипов SK hynix - на 1,54%, автомобилестроительной Hyundai Motor - на 2,16%. Акции интернет-поисковика Naver подешевели на 2,36%, флагмана южнокорейской химической промышленности LG Chem - на 3,08%.

Курс национальной валюты упал на 3,6 воны, до 1 195,7 вон за доллар.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Президент США Джо Байден в ответ на это решение Москвы подписал в понедельник указ о санкциях, который помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними. Документ также предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР.