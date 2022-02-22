"Известия": Россельхознадзор предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился в Минсельхоз с предложением об обязательной маркировке ветеринарных препаратов. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, в письме говорится, что лекарства для животных пока не включены в национальную систему цифровой маркировки товаров. Россельхознадзор просит включить этот вид продукции в перечень подконтрольных товаров, что позволит службе отслеживать перемещение препарата с момента его производства до конечного потребителя. "Лекарственные препараты для ветеринарного применения в эксперимент по маркировке до настоящего времени не включены, при этом их рынок представлен более 300 производителями и ежегодный оборот составляет порядка 250 млн первичных упаковок", - рассказали газете в ведомстве.

В Минсельхозе "Известиям" сообщили о получении письма. "Минсельхоз России получил письмо Россельхознадзора о целесообразности маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения и проработает данный вопрос совместно со службой", - отметили там.

Также, по информации издания, аптечные сети и поставщики просят Минпромторг РФ включить ветеринарные лекарственные препараты в эксперимент по маркировке. По мнению представителей бизнеса, это позволит исключить контрафакт и нелегальную торговлю без наличия лицензии, сообщает газета со ссылкой на обращения.

В Минпромторге изданию рассказали, что вопрос о проведении эксперимента по маркировке ветпрепаратов уже прорабатывается. "В связи с этим говорить о росте цен на такую продукцию преждевременно", - добавили в ведомстве.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАД, антисептиков.