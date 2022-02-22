"Россети Сибирь" вложат 1,6 млрд рублей в энергосистему Омской области

ТАСС, 22 февраля. Компания "Россети Сибирь" планирует инвестировать в 2022 году в развитие энергетического комплекса Омской области 1,6 млрд рублей, что на 100 млн рублей больше показателя прошлого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор компании Павел Акилин.

"В этом году мы вложим в развитие энергетики региона 1,6 млрд рублей. В инвестпрограмме мы учитываем реальные потребности региона, которые обозначал губернатор, включая повышение надежности северных районов", - сказал Акилин.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что в прошлом году на развитие регионального энергокомплекса было направлено около 1,5 млрд рублей, что на 7% меньше планового показателя текущего года. В 2022 году инвестиционная программа филиала "Омскэнерго" составила более 1 млрд рублей, ремонтная программа - около 600 млн рублей.

Акилин добавил, что компания завершит реконструкцию центра питания на подстанции "Сосновская", которая является важной частью южного кольца электросетей. "Стабильная работа этой подстанции обеспечит оптимальную, гибкую схему энергосистемы и повысит надежность южных районов области", - отметил он.

Электростанция 110 кВ "Сосновская" обслуживает ряд крупных агропромышленных предприятий на юге Омской области, среди которых Таврический рапсовый завод, молокоперерабатывающее предприятие "Лузинское молоко", птицефабрика в Азово и мощности одного из крупнейших в регионе производителей мяса и колбасных изделий - компании "Омский бекон". В настоящий момент, отметили в пресс-службе, при отключении некоторых линий электропередачи есть риск снижения уровней напряжения. Реконструкция позволит решить эту проблему.

Компания также проведет плановые работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Они включают обслуживание линий электропередачи, замену грозотросов, расчистку просек вдоль линий, ремонт трансформаторов на подстанциях и другие работы.

Компания "Россети Сибирь" - дочернее общество ПАО "Россети" и занимается передачей и распределением электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Территория обслуживания - свыше 1,934 млн кв. км. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 255 тыс. км.