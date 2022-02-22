Кабмин поддержал увеличение штрафов за нарушения при перевалке угля в портах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство России поддержало проект закона о повышении ответственности за экологические нарушения при перевалке угля в портах. Документ включает несколько мер в отношении компаний, в том числе увеличение штрафов и возможность приостановки работы предприятий, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующий проект, подготовленный Минприроды. Предлагаемые изменения направлены на улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в портах, где идет работа по перевалке, дроблению и сортировке угля.

"Документ предусматривает поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые повышают ответственность компаний за допущенные нарушения. Размер штрафов увеличивается на порядок, а за повторное нарушение вводится ответственность вплоть до приостановки деятельности предприятия", - отметили в пресс-службе.

Действующие штрафы за экологический ущерб от перевалки угля для юридических лиц составляют от 10 до 20 тыс. рублей. Законопроект предусматривает их увеличение до 100-200 тыс. рублей за невыполнение в срок требований надзорных органов, а за повторное правонарушение штрафы составят 300-600 тыс. рублей, или деятельность предприятия будет приостановлена на срок до 90 суток.

"Принятие законопроекта повысит ответственность компаний, а также закрепит правовой механизм, который обяжет бизнес устранять выявленные нарушения. Граждане, живущие вблизи портов, не должны испытывать негативных последствий от деятельности компаний и дышать угольной пылью. Сегодня доступны технологии, позволяющие провести модернизацию и максимально снизить нагрузку на окружающую среду", - подчеркнула Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба.