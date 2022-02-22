Туроператоры назвали самые востребованные туры у россиян на 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Египет стал наиболее востребованным направлением среди россиян для отдыха в период празднования Дня защитника Отечества, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Например, доля бронирований туров в эту страну у "TUI Россия" занимает более половины от всех продаж путевок на этот период.

"Первое место по итогам продаж занял Египет, более половины от забронированных на праздник туров приходится именно на египетские курорты Красного моря", - рассказали в пресс-службе туроператора.

Другими популярными направлениями среди клиентов "TUI Россия" на 23 февраля стали ОАЭ, Россия, Турция, Мальдивы и Куба. В компании отметили, что интерес россиян к путешествиям по своей стране значительно вырос за последние годы. Этому способствует в том числе программа государственного субсидирования чартерных рейсов и программа туристического кешбэка. По данным Anex Tour и "Интурист", наиболее востребованными зарубежными направлениями на 23 февраля стали страны с минимальными ограничениями по коронавирусу для российских туристов - Египет, Турция, Доминикана и ОАЭ.

В "Интуристе" среди наиболее популярных направлений также назвали Шри-Ланку, которая впервые вошла в тройку лидеров по спросу на праздники у компании и интерес к которой растет. По мнению компании, это может быть связано со сложностями при въезде в другую экзотическую страну - Таиланд. В компании подчеркнули, что спрос на туры в период празднования 23 февраля вырос более чем в 5,5 раза по сравнению с 2021 годом благодаря открытию новых выездных направлений, снятию ограничений и появлению прямых чартерных рейсов на зарубежные курорты из российских регионов.

Самым популярным внутрироссийским направлением на 23 февраля туроператоры назвали Сочи - причем как прибрежную часть города, так и горнолыжные курорты. Среди других востребованных направлений - Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым, Казань, Карелия, Москва и Московская область. Лидерами спроса у туроператора "Дельфин" стали туры в Сочи, Крым, Подмосковье и Кавказские Минеральные Воды. В компании отметили, что в этот период особой популярностью пользуются горнолыжные курорты, лечение в санаториях и отдых в круглогодичных объектах размещения с развитой инфраструктурой, в том числе SPA-программами.

Помимо Сочи востребованными внутрироссийскими направлениями на предстоящий праздник у "TUI Россия" стали Шерегеш, Байкал и Мурманская область, куда туристы могут отправиться на чартерных рейсах из Москвы. Так как 23 февраля в этом году выпадает на середину недели, часть клиентов "Интуриста" предпочла взять дополнительные два дня отдыха и отправиться в непродолжительные горнолыжные туры в Сочи или в сити-туры по популярным локациям, среди которых Москва и Санкт-Петербург занимают первые строчки, подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Стоимость туров на 23 февраля

Путевки с заездами в период Дня защитника Отечества в этом году подорожали в среднем на 10%, рассказали в "Интуристе" и Anex Tour. По данным "TUI Россия", туры по РФ стали дороже на 5-10% по сравнению с 2021 годом в связи с инфляцией. Средняя стоимость путевок в Турцию выросла на 5-10%, в ОАЭ - на 18%, а туры на Мальдивы, напротив, подешевели на 20-35%, добавили в компании. Туроператор "Дельфин" зафиксировал рост цен на туры по России на 23 февраля в размере 5% и выше.