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Киргизия на полгода ввела запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС

Это решение направлено, в частности, на "своевременное и полное обеспечение отечественного сельского хозяйства минеральными удобрениями на период проведения весенне-полевых работ"

БИШКЕК, 22 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Киргизии ввел временный запрет на вывоз за пределы стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) минеральных удобрений. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении кабмина.

"Кабинетом министров Кыргызской Республики принято решение о введении временного запрета на вывоз (экспорт) минеральных удобрений из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, это решение в первую очередь направлено на "своевременное и полное обеспечение отечественного сельского хозяйства минеральными удобрениями на период проведения весенне-полевых работ".

"Временный запрет введен сроком на шесть месяцев", - подчеркивается в сообщении.

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