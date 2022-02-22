В ЕК заявили, что санкции против РФ окажут влияние на экономику ЕС и приведут к расходам

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Обширный пакет санкций, который Европейский союз (ЕС) готовится ввести в отношении России в связи с обострением ситуации вокруг Украины, окажет некоторое влияние на экономику самого сообщества и приведет к тому, что ЕС понесет определенные расходы. Такое мнение высказал замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в опубликованном во вторник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Всегда есть риски. И когда мы обсуждаем этот пакет санкций, также становится ясно, что он окажет определенное влияние на экономику ЕС", - отметил Домбровскис. При этом он добавил, что такого рода рестрикции никогда не остаются без последствий. "Мы также должны признать, что мы понесем некоторые расходы", - подчеркнул замглавы Еврокомиссии.

Вместе с тем Домбровскис отказался раскрывать конкретное содержание и дату принятия санкционного пакета против России, однако заверил, что в случае необходимости ЕС "может ввести санкции в течение нескольких дней". "Я не хочу вдаваться в подробности, но будет широкий спектр санкций, направленных против отдельных лиц, секторов и финансовой системы", - подытожил замглавы ЕК, уточнив, что рестрикции коснутся и сферы энергетики, а также экспортного контроля и высокотехнологичной продукции. "Список обширен", - констатировал Домбровскис.

Кроме того, он также ушел от прямого ответа на вопрос о возможном включении в санкционный пакет газопровода "Северный поток - 2". Домбровскис лишь вновь повторил, что у Еврокомиссии имеется очень четкая позиция относительно данного проекта. "Мы уже на протяжении многих лет даем понять, что не рассматриваем "Северный поток - 2" как проект, соответствующий целям европейской энергетической политики", - заключил он.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину. Ряд стран уже объявил о необходимости введения санкций против России.