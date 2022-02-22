В Приамурье доля закупаемых для бюджетных организаций продуктов увеличилась на 22%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Объем закупаемых бюджетными учреждениями Амурской области продуктов местного производства в 2021 году, по сравнению с гордом ранее, увеличился на 22%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства области.

"По сравнению с 2020 годом общий объем продукции, закупаемый бюджетными учреждениями в 2021 году, увеличился на 22%, или на 191,7 млн рублей. Максимальная доля местных производителей представлена в молочной продукции - молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог", - цитирует пресс-служба и. о. министра экономического развития и внешних связей области Екатерину Кирееву.

Кроме того, вырос объем закупки мяса курицы, колбасных изделий, яиц, борщевого набора и кондитерских изделий. По данным министерства, объем продукции, закупленной учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты в 2021 году в Амурской области, в денежном выражении превысил 1,1 млрд рублей; из него продукции амурских товаропроизводителей - 947,1 млн рублей.

"Мы должны обеспечить школы, больницы и учреждения социальной защиты населения действительно качественными продуктами от местных товаропроизводителей. В целом считаю, что работа в данном направлении на сегодняшний день организована неплохо. В дальнейшем необходимо придерживаться тех же параметров, которые были озвучены на совещании по каждому из направлений", - поручил губернатор области Василий Орлов.