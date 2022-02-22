Кабмин продолжает прорабатывать допуск "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство России в настоящий момент продолжает прорабатывать вопрос о допуске "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"[Этот вопрос находится] на стадии рассмотрения. Мы должны искать консолидированное мнение, которое будет приносить максимальную пользу стране, - сказал он. - Они должны договориться, что важнее для той же компании, которая хочет выйти на экспорт: монетизировать свой газ или что-то еще. Если в результате часть рынка уйдет от "Газпрома", то нужно считать эффект в том числе и для бюджета".

Отвечая на вопрос, будет ли учитываться тот фактор, что появление независимого поставщика может помочь процессу сертификации "Северного потока - 2", Шульгинов подчеркнул, что Минэнерго пока не считает требования Третьего энергопакета ЕС по этому газопроводу ограничительным условием.

"Пока мы не подтверждаем, что это является для "Газпрома" каким-то ограничительным условием, компания сейчас ведет консультации с соответствующими регуляторами", - отметил министр.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". Ранее "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту сжиженного природного газа, однако на экспорт трубопроводного газа она до сих пор существует.

При этом Минэнерго поддержало идею о предоставлении "Роснефти" права на экспорт 10 млрд кубометров газа через заключение агентского соглашения с "Газпромом", но решение на высшем уровне пока не принято.