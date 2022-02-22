Оборот "СберМегаМаркета" вырос в 2021 году в 3,4 раза

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оборот маркетплейса "СберМегаМаркет" увеличился по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим годом в 3,4 раза и достиг 29 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Мультикатегорийный маркетплейс "СберМегаМаркет", входящий в экосистему Сбера, раскрыл финансовые показатели по итогам четвертого квартала 2021 года и 2021 год. Оборот (GMV, Gross Merchandise Value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок) маркетплейса в 2021 году составил 29 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 2020 годом", - отмечается в сообщении.

При этом наибольший рост отмечается в четвертом квартале - в этот период GMV превысил 18,3 млрд рублей, что в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и в три раза выше по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Количество доставленных заказов по итогам 2021 года увеличилось в 3,3 раза в годовом сопоставлении и составило 6,4 млн заказов. При этом 4 млн заказов пришлось на четвертый квартал 2021, что в 9,3 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Количество доступных товарных позиций (SKU) увеличилось за год в 1,4 раза и достигло по итогам года 3,2 млн SKU, а количество городов России, куда доставляются заказы, превысило тысячу (прирост в 2,2 раза относительно 2020 года). Суммарное количество пунктов выдачи заказов, включая партнерские, за год удвоилось и превысило 60 тысяч точек, добавляется в материале.

Маркетплейс "СберМегаМаркет" - онлайн-площадка, входящая в экосистему Сбера и реализующая товары, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое.