Минэнерго: отказ от "Северного потока - 2" может привести к потерям для компаний из ЕС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Отказ от "Северного потока - 2" может привести к потерям для ряда компаний из ЕС - партнерам "Газпрома" по проекту, они могут обратиться в суд за компенсацией, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться", - отметил он.

По словам министра, сейчас многие в Европе придерживаются разумных подходов и понимают, что ЕС необходимо наращивать поставки газа и использовать мощности "Северного потока - 2", потому что это позволит создать профицит предложения газа.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода и он полностью готов к началу эксплуатации.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Для этого в конце января 2022 года Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

Однако сертификация к настоящему времени не возобновилась, а федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Газохранилища в Европе

Европейским странам уже сейчас нужно готовиться к следующей зиме, так как газохранилища в странах Европы почти пусты, считает Шульгинов. "Кто застрахован от другого такого кризиса? Уже сегодня нужно готовиться к следующей зиме. Мы видим, что газохранилища пусты, запасы на некоторых из них использованы на 97%, потому что пытаются потребить газ, который закачивали еще по низкой цене", - сказал он.

По его словам, альтернативой российскому газу в Европе может быть только "погодозависимая генерация ВИЭ и уголь", поэтому странам ЕС нужен разумный подход.

Шульгинов также заметил, что СПГ тоже вряд ли станет альтернативой трубопроводному газу. "Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то я думаю, не очень большие", - заметил он. "Мы даже и через Украину обеспечили поставки в объеме даже выше, чем записано в транзитном контракте. Если не будет контрактов с "Газпромом", альтернатива - СПГ, но он всегда дороже. То есть Европа выстрелит себе в ногу", - подчеркнул Шульгинов.

"Мы не думаем, что есть какая-то конкуренция на рынке между нашим СПГ и трубопроводным газом. СПГ проекты реализуются в отдаленных местах, поэтому это просто расширение географии добычи, транспортировки газа. Каждый вид находит свое место, особенно с учетом бурно растущего мирового СПГ рынка", - добавил он.

По его словам, на рынок Европы приходят большие объемы СПГ из Америки и других стран, превышая объем российского СПГ. "Поэтому я не вижу такой конкуренции", - подчеркнул он.

Шульгинов также заметил, что стоит обсудить предложение "Газпрома" обязать инвесторов в Арктике 10% добычи направлять на внутренний рынок и прописывать в долгосрочных СПГ контрактах пункты доставки. "Их нужно обсуждать. Мы знаем, что у компаний, которые занимаются газом, иногда не совпадают мнения. Но надо понимать, что, если сегодня СПГ-проектам нет применения в России, значит, СПГ идет пока на экспорт. Мы думаем о расширении рынка СПГ внутри страны. Это могут быть и СПГ заправки для транспорта, и мини-заводы по производству СПГ в труднодоступных местах", - добавил он.

Регулирование предложения на рынке газа

Россия в настоящий момент не видит необходимости регулировать предложение на рынке газа, как это делает с нефтью ОПЕК+, отметил Шульгинов. "Создать еще один ОПЕК+, газовый - нет, такой задачи не стоит. Рынок еще фрагментарный: трубопроводы, долгосрочные контракты, биржа, энергопакеты. Пока на сегодняшний день я не вижу возможности и необходимости его регулировать", - сказал министр.

По его словам, создавать такого координатора не стоит и на базе ФСЭГ, так как форум - "площадка для обсуждений, выработки общих подходов и их продвижения". "Мы считаем, что на данном этапе ФСЭГ должен больше заниматься аналитической работой, различными технологическими новациями. Наши инициативы связаны с декларациями, в которых мы заявляем о роли газа, необходимости его надежных поставок", - подчеркнул Шульгинов.

Сейчас необходимо бороться против идей о том, что газ не является топливом для энергоперехода и от него высокие выбросы парниковых газов, отметил министр.

"Газ можно рассматривать не только как переходный вид топлива, но и как топливо для производства водорода с учетом улавливания и захоронения. Это также ценное сырье для газохимии. То есть нельзя ограничиваться 2030 годом, надо думать о будущем. Газ может использоваться еще долгие годы, и после 2050 года, просто можно использовать его по-другому", - резюмировал Шульгинов.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа.