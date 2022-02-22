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ФАС возбудила дело в отношении МТС

В ведомстве отметили, что в январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%
© Павел Бедняков/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС после повышения оператором стоимости услуг сотовой связи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей", - отмечает антимонопольная служба.

В ФАС отметили, что в январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это увеличением затрат компании. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор ведомству не представил.

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