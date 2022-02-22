Мишустин утвердил постановление о сокращении ввоза и применения гидрофторуглеродов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о регулировании объемов ввоза и использования в промышленности гидрофторуглеродов, которые относятся к группе парниковых газов, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Документ определяет перечень гидрофторуглеродов, попадающих под государственный контроль. В их числе - дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан, гексафторпропан. Ежегодный объем их ввоза, производства и использования в промышленности будет постепенно сокращаться, - проинформировали в пресс-службе. - Так, с 2022 года он не должен превышать 46,2 млн т, с 2024 года - 31,6 млн т, с 2029 года - 14,6 млн т, с 2034 года - 9,7 млн т. С 2036 года и далее этот показатель не должен превышать 7,3 млн т".

"Таким образом, потребление гидрофторуглеродов за эти годы сократится на 85%", - говорится в сообщении.