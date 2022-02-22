Уральский арбитраж удовлетворил иск властей к резиденту ОЭЗ о лишении статуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск министерства инвестиций и развития региона к компании "Норд базальт" о лишении ее статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Претензии были связаны с тем, что предприятие не приступило к реализации запланированного проекта по выпуску базальтового волокна.

Как ранее пояснили ТАСС в департаменте информационной политики региона, компания "Норд базальт" получила статус резидента в 2017 году. Проект предусматривал создание производства по выпуску непрерывного базальтового волокна и создание на его основе инжинирингового и испытательного центра по развитию базальтовых технологий. Объем запланированных инвестиций - более 2 млрд рублей.

"Информация о принятом судебном акте: иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке, резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

Резидент должен был запустить производство в 2018 году, но так и не приступил к реализации проекта. Также не был заключен договор аренды земельного участка для строительства производства. В департаменте добавили, что по закону соглашение может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий соглашения другой стороной.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до второго класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус" - она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, а также на сборку подузлов для авиастроения.