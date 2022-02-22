"Известия": общественники предупредили о росте платы за ЖКУ из-за новых правил расчета

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Некоммерческое партнерство (НП) "ЖКХ контроль" отмечает возможность увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), потребляемые для содержания общего имущества. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо организации в Минстрой РФ.

По данным газеты, это связано с постановлением правительства, уточняющим порядок расчета платы за электричество, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Оно было подписано в феврале 2022 года, должно вступить в силу с 1 сентября.

По словам исполнительного директора НП "ЖКХ контроль" Сергея Сохранова, в настоящее время размер платы за электричество, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах, ограничен нормативом. Он отметил, что по существующим правилам взимать плату выше этого норматива можно только в случае, если общим собранием собственников квартир принят перечень услуг больше минимального.

По данным газеты, в письме сообщается о возможной ситуации увеличения платы собственников за ЖКУ, потребляемые для содержания общего имущества. "Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов", - цитирует газета текст документа.

По мнению руководителя регионального центра "ЖКХ контроль" по Московской области Валерия Мамчура, рост расходов на ЖКУ на содержание общего имущества в домах возможен на 20-50%, пишет издание. По данным "Известий", общественники попросили Минстрой до момента вступления в силу постановления разъяснить региональным властям и органам государственного жилищного надзора вносимые изменения, в том числе о возможных рисках увеличения платы для граждан. А также они предлагают провести разъяснительную работу и среди жильцов, чтобы не допустить роста социального напряжения и увеличения долгов за ЖКУ.

В Минстрое "Известиям" сообщили, что получили письмо и поддерживают предложение общественников о разъяснениях. "В марте 2022 года планируется проведение серии встреч с руководителями региональных органов жилищного надзора, в рамках которых планируется обсуждение нововведений в части перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме", - рассказали газете в ведомстве.