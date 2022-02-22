Транзит российского газа через Украину остается на стабильно низком уровне

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины продолжает оставаться на стабильном, но достаточно низком уровне, следует из данных компании "Оператор ГТС Украины".

Транзит газа через Украину снижается с начала месяца и накануне составил 50,5 млн куб. м в сутки. Номинации на транспортировку газа через территорию Украины на 22 февраля несколько ниже - 49,8 млн куб. м.

При этом объемы долгосрочного бронирования на транзит газа через Украину в текущем году составляют порядка 109,5 млн куб. м в сутки.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу Ямал - Европа по-прежнему остановлена. Российский холдинг прекратил прокачку газа в Европу по Ямалу - Европе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Потоки газа по "Северному потоку" примерно на 6,4% ниже, чем на начало февраля, но остаются выше среднего уровня января.

Ранее "Газпром" сообщал, что с начала года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 35,5% (на 9,8 млрд куб. м) - до 17,9 млрд куб. м. Однако, как следует из данных холдинга, среднесуточный экспорт газа "Газпрома" в феврале растет почти на 18% по сравнению с показателями января.