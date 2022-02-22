Замглавы ЕК заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Россия по-прежнему выполняет предусмотренные долгосрочными контрактами обязательства по поставкам природного газа в Европу. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Это верно. Россия осуществляет поставки в соответствии с долгосрочными контрактами", - отметил Домбровскис, отвечая на вопрос о выполнении РФ обязательств по поставкам газа. "Однако ни на кубометр больше, чем предусмотрено договорами, мы не получаем", - добавил он. При этом замглавы ЕК утверждал, что Россия не предпринимает никаких действий для того, чтобы снизить напряженность, существующую на европейском энергетическом рынке. "Хранилища пустеют", - подчеркнул он.

Вместе с тем Домбровскис не исключил, что в текущих непростых условиях Россия может сократить или даже прекратить поставки газа в Европу. "Ввиду нынешней очень напряженной ситуации и возможной эскалации, я, конечно, не могу этого исключать. Это может случиться", - подытожил Домбровскис. Кроме того, он сказал, что в настоящее время Еврокомиссия проводит проверку на предмет возможных манипуляций со стороны России на газовом рынке Европы.

Замглавы ЕК также заметил, что Еврокомиссия уже отреагировала на высокие цены на энергоносители. "Мы предложили так называемый набор инструментов с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными мерами", - продолжил Домбровскис. На данный момент, по его словам, приоритетом является помощь уязвимым группам населения и компаниям в преодолении последствий текущего роста цен. "Нам также нужны стратегические хранилища газа, чтобы избежать ситуации, подобной той, что была этой зимой", - констатировал замглавы ЕК. Немаловажную роль здесь, по его мнению, играет переход к использованию альтернативных источников энергии. "Поэтапный отказ от ископаемого топлива делает нас невосприимчивыми к скачкам цен на ископаемое топливо или манипулированию рынком", - заключил он.

Во вторник глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что европейским странам уже сейчас нужно готовиться к следующей зиме, поскольку газохранилища в странах Европы почти пусты. Запасы на некоторых из них, по его словам, использованы на 97%, потому что происходят попытки потребления газа, который закачивался еще по низкой цене. Альтернативой российскому газу в Европе, как отметил Шульгинов, может быть только "погодозависимая генерация ВИЭ и уголь", поэтому странам ЕС нужен разумный подход. Он также заметил, что СПГ тоже вряд ли станет альтернативой трубопроводному газу. "Если не будет контрактов с "Газпромом", альтернатива - СПГ, но он всегда дороже. То есть Европа выстрелит себе в ногу", - подчеркнул Шульгинов.