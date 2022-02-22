В МТС заявили, что предоставят ФАС разъяснения о повышении стоимости услуг сотовой связи

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. МТС представит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России все необходимые разъяснения по вопросу повышения оператором стоимости услуг сотовой связи Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"МТС предоставит службе все необходимые разъяснения. Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, увеличением расходов на электроэнергию, необходимостью инвестиций в расширение и строительство новых сетей. "Даже с учетом изменений услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", - подчеркнули в МТС.

ФАС России сообщила ранее о возбуждении дела в отношении МТС после повышения оператором цен на услуги связи. По данным ведомства, в январе 2022 года оператор поднял стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это увеличением затрат компании. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, компания ведомству не представила.