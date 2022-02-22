Кабмин продлил меры поддержки предпринимателей, реализующих подакцизную продукцию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство России продлило до конца 2022 года меры по поддержке предпринимателей, торгующих подакцизными товарами. Речь идет о гостиницах и заведениях общепита, пострадавших из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Правительство продлевает до конца 2022 года возможность получения из регионального и муниципального бюджетов финансовой поддержки для предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами. Решение принято по просьбе представителей бизнеса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие меры поддержки затрагивают гостиницы, кафе и рестораны, понесшие потери в период пандемии.

Как отметили в пресс-службе, ранее бизнес не мог рассчитывать на финансовую помощь от государства, однако правительство отменило это ограничение летом 2020 года в рамках пакета мер поддержки бизнеса.