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Индекс РТС опустился ниже 1 100 пунктов впервые с ноября 2020 года

Индекс РТС опустился ниже 1 100 пунктов впервые с ноября 2020 г. - данные торгов.

Работы по созданию Ил-112 приостановили
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