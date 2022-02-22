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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Цена газа в Европе растет более чем на 10% на фоне событий вокруг Украины

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до почти $935 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник растет более чем на 10% на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до почти $935 за 1 тыс. куб. м, или €80 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до $929 за 1 тыс. куб. м.

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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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