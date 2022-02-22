Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банк России в рамках поддержки финансовой стабильности разрешил до 1 октября банкам при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на 18 февраля этого года. Также финансовые организации до 1 октября получили право отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

"В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года; предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года", - отмечается в сообщении.

В регуляторе подчеркнули, что держат на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готовы принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

"Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 10:10 мск, курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,97% к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,0225 рубля, курс доллара находится на отметке 80,52 рубля (+0,93%). В последний раз курс евро находился выше 91 рубля 26 апреля 2021 года.