Расходы на увеличение зарплат бюджетникам на Алтае в 2022 году вырастут на 16%

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Расходы на оплату труда бюджетников в Алтайском крае в 2022 году вырастут на 16%, сообщает пресс-служба правительства региона. Краевой фонд оплаты труда с учетом дополнительного финансирования превысит 41 млрд рублей.

"По инициативе губернатора Виктора Томенко на оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы, финансируемых из краевого бюджета, дополнительно будет направлен 1 млрд 87 млн рублей. Муниципальным образованиям также увеличен объем субсидий на зарплату на сумму 1 млрд рублей. Краевой фонд оплаты труда составит более 41 миллиарда рублей, что на 16% превышает первоначальный закон о краевом бюджете на 2021 год", - говорится в сообщении.

Увеличение коснется категорий работников, подпадающих под действие указов президента РФ, а также других бюджетников. Эти изменения будут внесены в закон о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края намерены увеличить расходы на зарплаты бюджетников на 13% в 2022 году - до 37 млрд рублей. Общее количество работников краевых и муниципальных учреждений в регионе составляет 160 тыс. 71 человек. Численность занятого населения в регионе превышает 1 млн человек.